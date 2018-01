Mali : l'hommage du Président aux victimes de Boni

Hommage du président malien Ibrahim Boubacar Keïta aux victimes de Boni.

Il s’est rendu dans cette ville du centre du Mali où un convoi de commerçants qui se rendait au marché a sauté sur une mine, jeudi dernier faisant 26 morts.

Le président malien s’est rendu sur les lieux du drame et s’est recueilli sur les tombes des victimes.

Le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s’est exprimé dans la soirée de samedi à la télévision nationale a affiché sa fermeté et sa détermination à lutter contre le terrorisme.

Samedi, un camp militaire a été lourdement attaqué, à Soumpi, près de Tombouctou. Dans cette attaque, les forces armées maliennes déplorent 14 morts et d’importants dégâts matériels.

Depuis 2015, les attaques se sont étendues dans le centre et le sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.