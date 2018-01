Obiang Nguema se proclame protecteur de Yahya Jammeh

Pour répondre aux multiples demandes d’extradition, le président équato-guinéen promet de « protéger » Yaha Jammeh. Malgré les « crimes » que l’ancien dictateur gambien aurait commis durant son règne de 22 ans.

Un ange gardien pour Yahya Jammeh ! C’est bien le président équato-guinéen. “La Guinée équatoriale protégera l’ancien président gambien Yahya Jammeh, qui a trouvé exil il y a un an dans ce pays après avoir dû quitter le pouvoir en Gambie, a déclaré hier soir à la télévision nationale, Teodoro Obiang Nguema. Tout en se félicitant d’“être en accord” sur ce point avec l’Union africaine (UA).

Cette déclaration a été faite quelques heures après que Obiang Nguema s’est entretenu à Malabo avec le président en exercice de l’UA, le Chef de l’Etat de Guinée, Alpha Condé. “Je crois que la position de protéger les anciens chefs d’Etat est une position correcte. Et précisément je félicite Alpha Condé qui m’a suggéré qu’il n’accepterait aucune demande d’extradition de Yahya Jammeh. Moi non plus je ne l’accepterai pas”, a expliqué le président Obiang Nguema. “Nous sommes complétement d’accord qu’il faut protéger Yahya Jammeh, il faut le respecter comme ancien chef d’Etat d’Afrique. Car c’est une garantie pour que les autres chefs d’Etat qui doivent quitter le pouvoir n’aient pas peur des harcèlements qu’ils pourraient subir après”, a-t-il affirmé.

Le chef de l’Etat équato-guinéen, au pouvoir depuis 38 ans, a par ailleurs félicité son homologue guinéen pour son travail à la tête de l’UA, où il a démontré qu’il était “un grand panafricaniste”.

Nous sommes complétement d'accord qu'il faut protéger Yahya Jammeh, il faut le respecter comme ancien chef d'Etat d'Afrique

Que dirait Banjul?

En janvier 2017, le président gambien Yahya Jammeh avait été contraint de partir en exil après plus de 22 ans à la tête de ce pays anglophone d’Afrique de l’Ouest et après avoir contesté pendant six semaines sa défaite à l‘élection présidentielle de décembre 2016 face à Adama Barrow.

Sous la menace d’une intervention militaire des pays d’Afrique de l’Ouest, et après plusieurs médiations régionales, notamment une ultime initiative guinéo-mauritanienne, il avait consenti à quitter le pouvoir et avait trouvé refuge en Guinée-Équatoriale.

Bien que la stabilité politique reste fragile en Gambie du fait notamment de l’influence persistante des ex-chefs militaires de l’ancien régime, des ONG se réjouissent tout de même de petites évolutions constatées depuis le départ de Jammeh. Notamment en matière des droits de l’homme qui étaient constamment violés à l‘époque de Jammeh en raison des disparitions forcées, exécutions et bien d’autres traitements inhumains.

C’est ce dont l’accusent aussi les nouvelles autorités gambiennes. Le président Barrow s’est en effet dit disposé à favoriser une éventuelle extradition de celui qui avait plusieurs appellations officielles dont Babili Mansa ou Roi qui défie les rivières en mandingue.

Cette sortie du Chef de l’Etat équato-guinéen ne devrait donc pas tardé à susciter le courroux de Banjul.