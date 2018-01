Gabon : des «clips» pour montrer les actions conrètes de Bongo en matière d'éducation

La présidence gabonaise a récemment procédé à la remise de 19 000 tables-bancs à des écoles du pays. Une manière de traduire dans les faits la promesse du président Bongo qui a dit en fin décembre de doter les écoles de 80 000 tables bancs.

Or, une promesse tenue doit se fêter. Et l’internet est le lieu idéal. Dans un tweet du 25 janvier dernier, la présidence a posté des vidéos montrant le processus de fabrication et de transport de ces sièges aux écoles bénéficiaires. Comme une école primaire du quartier abritant la Société nationale immobilière (SNI) vers le port d’Owendo au sud-ouest de Libreville qui a reçu ce jour-là deux conteneurs de 88 tables bancs chacun.

Mais, en dehors d’internet, la présidence s’est fait un point d’honneur de mettre les petits plats dans les grands. La Direction de la communication présidentielle (DCP) a invité de nombreux journalistes à l’accompagner aux différentes usines où sont produits les tables bancs destinés aux 697 structures scolaires (écoles primaires, lycées, universités, etc.) publiques que compte le Gabon. Sans doute, pour que “ les Gabonais comprennent que le temps est à l’action et au concret», selon un cadre de la DCP.

3/3… C’est pourquoi, en 2018, ces 19.000 table-bancs #madeingabon, destinées à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et d’enseignement des professeurs, seront livrées dans les 9 provinces du #Gabon, suivant la volonté exprimée le 31/12 par le PresidentABO . pic.twitter.com/CdM4RJZnUQ — République Gabonaise (PresidenceGA) 25 janvier 2018

Et sur la toile certains saluent l’initiative, alors que d’autres s’en moquent. « Faut-il faire des clips pour un besoin élémentaire ? » , s’est interrogé l’un d’eux. Car, dit-il, il est inconcevable que le Gabon qui regorge de vastes forêts denses regorgeant d’un nombre incalculable d’essences, accuse jusqu’ici un grand déficit en tables bancs dans les écoles.