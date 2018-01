Trump adresse de Davos "ses sentiments chaleureux" aux Africains

L’UA, qui se réunit en sommet les 28 et 29 janvier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, avait condamné mi-janvier les remarques “blessantes” de Donald Trump à l’encontre de plusieurs nations africaines qualifiées de “pays de merde” dans des propos rapportés par des médias.

“Je sais que vous (ndlr l’Union africaine) vous réunissez bientôt, et je vous prie de transmettre mes sentiments chaleureux” aux dirigeants africains, a dit le président américain après une rencontre avec son homologue rwandais au Forum économique mondial de Davos (Suisse).

Couvrant son interlocuteur de propos élogieux, Donald Trump a parlé d’une “excellente discussion”, “absolument merveilleuse” avec le chef d’Etat africain qu’il a eu le “grand honneur” de rencontrer dans la station de ski huppée.

M. Kagame a lui jugé que l’entretien avait été “bon”, ajoutant que les deux hommes avaient parlé d‘économie et d‘échanges commerciaux.

Le président américain n’a pas répondu à des questions criées depuis la salle pour savoir s’ils avaient évoquées les propos sur les “pays de merde”.

Le Forum économique mondial de Davos réunit depuis mardi des milliers de grands patrons, riches financiers et dirigeants politiques.

Donald Trump doit y prononcer un discours à 13H00 GMT.

Les déclarations attribuées à Donald Trump ont suscité une vague d’indignation mondiale.

Les ambassadeurs du groupe africain à l’ONU ont par exemple exigé “rétractation” et “excuses”. Le Sénégal et le Bostwana ont convoqué chacun l’ambassadeur américain. Et le gouvernement haïtien a lui dénoncé des propos “odieux et abjects”

Donald Trump a dans un premier temps réagi, comme souvent, via Twitter, avec une formule alambiquée: “Le langage que j’ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés”.

“Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée”, a ensuite déclaré le président américain à des journalistes.

It was an honor to meet with Republic of Rwanda President Paul Kagame this morning in Davos, Switzerland. Many great discussions! #WEF18 pic.twitter.com/SaPzwVhDiB