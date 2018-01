Mali : une mine explose et tue 26 personnes

La Mali une fois de plus endeuillé par l’explosion d’une mine, jeudi dans le centre du pays.

Au total, ce sont vingt-quatre civils maliens et burkinabè, dont des femmes et des enfants, qui sont morts . Une mine a explosé ; au passage de leur véhicule dans la localité de Boni région de Mopti au centre du Mali. Ces habitants ce rendaient à une foire hebdomadaire.

“Ils sont finalement 24, dont quatre bébés avec leurs mères”, a déclaré à l’AFP Abdoulaye Cheick, habitant de Boni et parent d’un des tués. “Il n’y a pas de survivant”, a-t-il dit.

Je présente mes condoléances aux familles de la vingtaine de civils d'origine Burkinabè et Malienne tuées ce jeudi dans l'explosion d'une mine dans la région de Mopti au #Mali. — Roch M. C. KABORE (@rochkaborepf) 25 janvier 2018

Cet incident dramatique vient ainsi alourdir une semaine particulièrement tragique. Mercredi déjà, un douanier avait été tué près de Bamako, plus précisement à la foire hebdomadaire de Toubacoura.

Les routes du nord Mali sont infestées de mines au point de paralyser la libre circulation des biens et des personnes. Mais pour survivre, les populations sont souvent obligé de braver des risques et s’exposer à des mines qui, le plus souvent sont l’oeuvre des jihadistes cherchant à piéger l’armée.