Kenya : Uhuru Kenyatta cède à la pression féminine

Suite à des contestations de femmes, lundi dernier, le président du Kenya vient finalement d’intégrer des femmes dans son équipe gouvernementale.

Elles sont quatre à siéger lors des sessions du Conseil des ministres du nouveau mandat d’Uhuru Kenyatta récemment élu à la tête du Kenya. Il s’agit de l’ancienne ancienne ministre des Affaires étrangères Amin Mohamed, nommée ministre de l‘Éducation. Raychelle Onamo dirigera le prestigieux département de la défense. Quant à Monica Juma, elle aura la noble charge de vendre l’image de son pays à l’extérieur en tant que ministre des affaires étrangères. Margaret Kobia, elle, a été nommée ministre de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Affaires féminines.

Une sorte de réponse aux revendications de la gent féminine kényane. Agacées par l’absence de leurs congénères dans le gouvernement que Kenyatta venait de nommer, des centaines de femmes ont manifesté à Nairobi lundi dernier. Objectif affiché : appeler le président Kenyatta à respecter la constitution qui exige que le tiers des postes gouvernementaux soient occupés par des femmes.

Ce qui a sans doute obligé le chef de l’Etat kényan à revoir sa copie. “Je continuerai à me conformer aux exigences de mes compatriotes kényans en poursuivant le processus normal de formation du gouvernement. Un gouvernement qui, je crois, servira les intérêts de tous les Kényans, au sein duquel tout le Kenya sera représenté. Cette équipe travaillera pour la prospérité, la paix et la stabilité de notre nation “, a déclaré Uhuru Kenyatta.

Je continuerai à me conformer aux exigences de mes compatriotes kényans en poursuivant le processus normal de formation du gouvernement

Et les réactions sur les réseaux sociaux sont mitigées. Si en effet les uns applaudissent, les autres estiment que ces nominations seraient un non-événement.

The second term cabinet supposed to build your legacy. Technocrats should be filling these positions; people with significant contributions to sectors they are in charge of…however??? #UhuruCabinet looks like these Merry go round chamas you appoint anyone you think of — Kelvin Kiarie, first of his Name (@Kelvinskyy) January 26, 2018

i am satisfied that Amina Mohammed has made back to cabinet, she did a marvelous job and deserved that appointment. Kudos UKenyatta #UhuruCabinet — joe babbage (joekaringa) January 26, 2018