Une statue de Ramsès II transférée au Grand musée d'Égypte, où elle reposera désormais

C’est au grand musée égyptien à Gizeh au Caire, que reposera désormais cette statue du Pharaon Ramsès II.

Âgée de 3 200 ans et mesurant 12 mètres de haut pour un poids de 83 tonnes, le colosse a été transporté par route sur un camion, spécialement conçu pour lui.

La statue accueillera les futurs visiteurs du musée qui doit ouvrir ses portes d’ici la fin de cette année, après de multiples retards.

“Nous avons pris beaucoup de précautions, y compris sur la route pendant le transfert de la statue. Nous devions être en mesure de transporter la statue en toute sécurité. La distance n‘était que de 300 mètres.” Explique Dr Osama Abou Al-Kheir, directeur général du centre de conservation du Grand musée d‘Égypte.

Le nouveau musée du Caire, conçu pour désengorger l’ancien musée national, inauguré en 1902 et désormais saturé, n’est achevé qu‘à 70% alors que le projet a été lancé il y a 16 ans et que son coût dépasse désormais le milliard d’euros. Il s‘étendra sur 47 hectares et contiendra quelque 24.000 m2 de surface d’exposition permanente.

À terme, il doit accueillir quelque 100.000 pièces, de la préhistoire à la période gréco-romaine, dont les 4.500 pièces du trésor de Toutankhamon.

“Ramsès II s‘élèvera dans l’atrium pour garder l’entrée du musée le plus grand au monde, comme il le faisait dans l’Antiquité au grand temple de Ptah à Memphis”, a expliqué le ministre des Antiquités, Khaled al-Anany, lors de la cérémonie de transfert.

“Cela fait environ 11 ans que nous sommes en possession de la statue. Pendant ces années, nos collègues du centre de restauration se sont occupés de la statue.” Ajoute le directeur du centre.

Les autorités espèrent que ce musée permettra de stimuler la fréquentation touristique, un secteur important pour l‘économie égyptienne qui a beaucoup baissé ces dernières années en raison de l’insécurité.

Ramsès II a régné sur l‘Égypte entre 1.279 et 1.213 av. J.-C. et sa momie est l’une des principales pièces du musée national du Caire.