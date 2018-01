Centrafrique : Le président Touadera appelle à la fin des combats entre groupes rebelles

Le président de la République Centrafricaine, Faustin ArchangeTouadera, appelle les groupes armés du pays à une cessation des combats.

L’appel du président centrafricain intervient lors d’une visite effectuée dans la région de Paoua dans le nord-ouest, en proie à des violences depuis décembre dernier.

‘‘Je viens dire aux groupes armés que le mal qu’ils font à leurs voisins n’est pas du tout normal, il faut s’arrêter, il faut arrêter, les groupes armés d’Armel Sayo et de Bahar doivent s’arrêter, ce n’est pas toi qui va protéger. Le peuple et le pays.” A martelé Faustin Archange Touadera.

“Les engagements pris par le gouvernement seront remplis et nous l’aiderons à débarrasser cette région de tous ceux qui ont causé la mort et la désolation à Paoua et dans les environs pour que les gens puissent retrouver la tranquillité et la paix qu’ils méritent.” Ajoute Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Centrafrique et chef de la Minusca

.

Selon la mission des Nations Unies dans le pays, la violence dans cette région a été engendrée par des combats entre le groupe armé Révolution et Justice et le Mouvement National pour la Libération de l’Afrique Centrale

Plus de 60 000 personnes ont été déplacées au cours de ces violences qui ont provoqué une grave crise humanitaire dans la région.