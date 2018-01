Zimbabwe : la date des élections générales sera publiée en février

C’est en février que les Zimbabwéens seront fixés sur le jour auquel ils iront aux urnes, dans le cadre des élections générales (présidentielle et législatives). Ainsi que l’a promis ce mercredi le président zimbabwéen lors du Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. « Le mois prochain, je serai en mesure d’annoncer la date des élections. Je ne pense pas qu’elles auront lieu en juillet, elles seront organisées avant juillet », a déclaré Emmerson Mnangagwa.

