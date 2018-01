Maroc : un mort et trois blessés dans un accident dans une mine

Un accident survenu pendant un forage à la mine de Jbel Aouam, dans la région de Meknes (centre du pays) a fait un mort et trois blessés, a-t-on appris dimanche auprès du ministère marocain de l’Energie et des mines.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, survenu vendredi matin dans un des puits du centre minier de Tighza, a indiqué à l’AFP une source au ministère.

Le centre minier de Tighza exploite des filons de plomb, de zinc et d’argent, selon le site internet de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) qui l’exploite et possède 13 concessions, 18 permis miniers et 35 permis de recherche répartis sur l’ensemble des régions marocaines.

La compagnie Auplata, le premier producteur d’or français avait annoncé l’an dernier son intention d’acquérir la CMT via la société marocaine Osead Maroc Mining (OMM) qui la contrôle pour développer l’exploitation de l’or.

AFP