Macron "partage l'indignation" des pays africains après les propos de Trump

Emmanuel Macron, le chef de l’Etat français solidaire des pays africains après le récent scandale qui a éclaboussé son homologue américain, Donald Trump. Dans une interview avec la BBC diffusée ce dimanche, le dirigeait français a déclaré qu’il partageait “l’indignation” de nombreux pays africains après les propos désobligeants du président américain.

Il y a plus d’une semaine, Donald Trump a été cité par les médias comme ayant traité les pays africains et Haïti de “shithole countries (littéralement “pays de merde)”, lors d’une réunion sur l’immigration à la Maison-Blanche.

“Ce n’est pas un terme que vous pouvez utiliser quand vous espérez des relations respectueuses”, a fait remarquer le chef de l’Etat français. Plus loin, Emmanuel Macron indique avoir une relation très “franche” avec son homologue américain qu’il décrit comme un politicien pas très “classique”.

“Je pense que beaucoup de nos problèmes au Moyen-Orient et en Afrique sont dus à beaucoup de frustrations, en raison de nombreuses humiliations passées”, analyse Macron. “Et nous devons comprendre cela”, a-t-il ajouté.

Les propos attribués au président américain ont occasionné un déferlement de réactions, jusqu’aux Etats-Unis où d’anciens ambassadeurs américains en Afrique ont demandé à Donald Trump de reconsidérer son point de vue sur l’Afrique.

Sur le continent, les ambassadeurs africains aux Nations unies vont plus loin et exigent des excuses du président Trump. Lors d’une réunion vendredi avec leur homologue américaine à l’ONU, Nikki Haley, ils ont en outre souhaité recevoir Donald Trump lors du prochain sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba les 28 et 29 janvier à Addis-Abeba, histoire que le chef d’Etat américain s’explique devant ses pairs africains.