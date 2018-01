Un célèbre opposant zimbabwéen et sa femme tués dans un crash d'avion

Roy Bennett, critique virulent de l’ancien président Robert Mugabe et membre du Mouvement pour le changement démocratique ( MDC ) au Zimbabwe, est mort mercredi dans un crash d’avion, aux Etats-Unis. Avec lui, son épouse et trois autres personnes ont péri dans ce drame.

La police de l’Etat du Nouveau-Mexique a confirmé ce jeudi la nouvelle et donné quelques indications sur les circonstances du drame. Roy Bennett, 60 ans, voyageait en hélicoptère dans une zone montagneuse et peu accessible lorsque le crash est survenu.

En plus de M. Bennett et de son épouse Heather, le pilote, le co-pilote et une autre personne ont été tuées. Le survivant qui s’en est sorti avec quelques blessures a réussi à appeler les urgences. Mais ces dernières reconnaissent avoir mis plus de temps que prévu pour accéder la zone en raison de sa réclusion.

Au Zimbabwe, Tendai Biti, un chef de file de l’opposition et un ancien ministre des Finances, a tweeté que le “décès tragique” de Bennett était “un coup dur pour notre lutte”.

Fermier blanc connu sous le nom de “Pachedu” qui signifie “l’un d’entre nous”, Roy Bennett était l’une des voix les plus critiques du régime Mugabe au sein du MDC de Morgan Tsvangirai. Emprisonné entre 2004 et 2005 après avoir tabassé au Parlement un ministre qui accusait ses ancêtres d‘être des “voleurs et des meurtriers”, il a manqué de peu son entrée au gouvernement de coalition de 2009.

Alors qu’il avait été désigné par son parti pour briguer le poste de vice-ministre de l’Agriculture, Robert Mugabe a refusé d’entériner sa nomination. Parti en Afrique du Sud, l’opposant a également coupé les ponts avec son parti qu’il accusait de profiter des largesses du gouvernement alors que les Zimbabwéens lambda souffrent.