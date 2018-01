Coup d'Etat en Guinée équatoriale : Obiang Nguema accuse des personnalités basées en France

En fin décembre, les autorités équato-guinéennes ont annoncé avoir déjoué un coup d’Etat orchestré par des mercenaires venus du Tchad, du Soudan et du Cameroun en complicité avec des citoyens équato-guinéens. Les opérations conjointes des armées camerounaises et équato-guinéennes auraient permis d’arrêter une cinquantaine de membres du commando. Un coup d’Etat qualifié de “vrai-faux” par des opposants, notamment ceux qui sont en exil.

En attendant la fin des enquêtes qui seraient en cours, le dirigeant équato-guinéen semblable déjà savoir d’où est partie la prétendue tentative de coup d’Etat. Dans un entretien exclusif sur France 24 et RFI, Teodoro Obiang Nguema Mbassogo semble en être convaincu. « Le coup d’Etat est parti de la France, car le financement ayant permis de recruter les terroristes venait de la France », a déclaré le président équato-guinéen à Christophe Boisbouvier de RFI et Marc Pellerman de France24. Réaffirmant la bonne santé des relations franco-guinéennes, Obiang Nguema a invité les autorités françaises à collaborer avec la justice de son pays afin de débusquer les coupables.