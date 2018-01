Trump-«pays de merde » : le Nigeria demande des explications à l'ambassade des Etats-Unis

Qu’a voulu dire Donald Trump en qualifiant des nations africaines et Haïti de « pays de merde » ? Un responsable de l’ambassadeur des Etats-Unis au Nigeria s’est expliqué lundi au ministère nigérian des Affaires étrangères.

On a beau être puissant ou fort, un minimum de respect aux autres plus « petits ». C’est sans doute le sentiment qui anime de nombreux gouvernements africains après que Donald Trump a qualifié la semaine dernière des nations afrivaines et Haïti de « pays de merde ».

Si le Chef de l’Etat américain s’est rétracté quelques jours plus tard, le mépris de Trump semble mal passer à la gorge des Africains. Hier, lundi, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama a convoqué l’ambassadeur américain pour qu’il s’explique sur le contenu et le sens des propos tenus par le président de la première puissance mondiale.

Malheureusement, le diplomate était en déplacement. Il s’est alors fait représenter par son adjoint David Young. Se démarquant du discours méprisant de son chef David Young a réaffirmé les excellentes relations qui existent entre les Etats-Unis et le Nigeria. Idem pour son hôte et interlocuteur. « Le Nigeria et les Etats-Unis ont toujours eu des relations très chaleureuses et cordiales », a souligné Geoffrey Onyeama.

Le président américain a démenti vendredi avoir utilisé un tel langage péjoratif. Mais il a été largement condamné dans de nombreux pays africains et par des organisations de droits internationaux. Les pays de l’Union africaine ont demandé des excuses vendredi.