RD Congo : 17 ans après la mort de Laurent Kabila, le pouvoir, un héritage lourd à porter pour son fils

Ce 16 janvier 2018 marque le 17e anniversaire de la mort de Laurent Kabila. En République démocratique du Congo, où il a été fait “héros national” pour sa lutte armée contre le régime de Mobutu Sesse Seko, l’heure n’est pas aux commémorations populaires pour ce fils du pays.

Le pays qui l’avait applaudi deux décennies plus tôt lors de son entrée triomphale à Kinshasa, marquant ainsi la fin du régime mobustiste, a visiblement d’autres questions urgentes à gérer : la crise politique née du maintien au pouvoir de son fils Joseph Kabila qui lui a succédé le 16 janvier 2001, quelques heures seulement après sa mort, alors qu’il n’avait que 29 ans.

Dix-sept ans après son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila n’est plus ce jeune homme frêle, timide, qui avait bien d’hésitation à accepter cet héritage politique qu’il savait lourd à porter. Le chef de l’Etat congolais est désormais un homme politique qui a su résister jusque-là aux tempêtes de l’opposition, de Jean-Pierre Bemba à Moïse Katumbi en passant par l’irréductible Etienne Tshisekedi. Non sans bain de sang et de violentes répressions d’une armée qui lui est encore fidèle.

Son départ, après deux mandats constitutionnels et un sursis accordé en décembre 2016 à la suite d’un accord supervisé par l’Eglise catholique, semble hypothétique pour la classe politique congolaise. Certes, Joseph Kabila a promis d’organiser des élections d’ici fin 2018, mais n’a levé aucun doute sur la possibilité qu’il soit candidat.

L’instabilité politique qui en a découlé fait planer sur le pays le retour des vieux démons. Le retour à une République démocratique du Congo voulu par Laurent Kabila, en 1997, à son arrivée aux affaires, n’a pourtant pas conféré aux Congolais la pleine jouissance des fruits de la démocratie.

En 2018, les idéaux des Congolais semblent loin d‘être réalisés. Manifestations violemment réprimées, économie en berne, conflits interminables dans l’Est du pays, taux de pauvreté alarmant… Malgré quelques réalisations qu’on ne peut lui nier, les défis restent plus qu‘énormes pour Joseph Kabila dont l’avenir politique s‘écrit en pointillés.