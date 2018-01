Tunisie : des mesures sociales pour calmer la grogne sociale

Des Tunisiens sont descendus dans les rues de plusieurs villes de leur pays pendant une semaine pour protester contre les mesures d’austérité annoncées par leur gouvernement.

Samedi, pour tenter de faire face à cette grogne sociale, le gouvernement tunisien a annoncé une série de mesures en faveur notamment des plus pauvres.

“Qu’est-ce que c’est que ce plan pour la protection sociale? Il repose sur trois éléments. Premièrement, garantir un revenu fixe pour les familles les plus nécessiteuses et dont aucun membre ne travaille. Deux, garantir une couverture médicale à tous les Tunisiens, sans exception. Enfin, procurer ou aider à l’acquisition d’un logement aux familles les plus démunies.” , a déclaré le ministre tunisien des affaires sociales, Mohamed Trabelsi.

L’initiative touchera des milliers des Tunisiens et coûtera plusieurs millions d’euros au trésor du pays.

“Dans le premier point qui est de garantir un revenu fixe aux familles les plus nécessiteuses, nous ajoutons la somme de 100 millions de dinars à la somme déjà prévue par la loi de Finances 2018, qui a été votée par l’Assemblée de représentants du peuple, pour les familles nécessiteuses. Pour que l’allocation donnée aux familles les plus nécessiteuses passe de 150 dinars à 180 ou 210 dinars selon le nombre d’enfants.”, a fait savoir le ministre Tunisien des affaires sociales.

Le climat social reste fragile en Tunisie alors que le pays commémore ce dimanche, le 7e anniversaire de la révolution qui a renversé le régime du président Ben Ali. C‘était le point de départ du printemps arabe.

Sept ans après la révolution, les populations semblent avoir un goût d’inachevé, tant leur pays reste secoué par des contestations sociales.