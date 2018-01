Zambie : des manifestations contre les mesures contre la propagation du choléra

Lusaka effervescence. La capitale zambienne fait ces derniers temps face à des manifestations virant parfois aux émeutes dans des bidonvilles. La faute à l’interdiction de vente des produits dans la rue. Une décision qui s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures prises par le gouvernement zambien en vue d’anticiper la propagation du choléra.

Apparu en octobre 2017 en lien avec le début de la saison des pluies, le choléra a déjà touché plus de 2 672 personnes dont 61 morts. “Le pays a enregistré 114 nouveaux cas au cours des dernières 24h00, ce qui porte leur total à 2 672 depuis que l‘épidémie a éclaté. Le nombre de morts a atteint 61”, a indiqué mardi à la presse le ministre de la Santé, Chitalu Chilufya.

Pour stopper la multiplication des cas de choléra, les autorités ont décidé entre autres de fermer les écoles et surtout d’interdire de pratiquer le commerce des denrées alimentaires dans la rue. Et c’est là que le bât blesse dans les bidonvilles où des populations ont récemment brûlé des camions et procédé au saccage de certaines structures. Ainsi qu’en témoignent des images postées sur les réseaux sociaux par Mwebantu, un site local.

SECURITY FORCES operating in Kanyama have been forced to discharge tear gas after residents run riot and started to throw stones and other missiles at security forces cleaning up the area in the awake of Cholera outbreak. #EndCholera #CholeraWatch pic.twitter.com/tLHB4yX9Oc — Mwebantu (@Mwebantu) January 12, 2018

Malgré ces heurts dans les bidonvilles de la capitale, le gouvernement entend poursuivre sa lutte contre la dissémination du choléra. Et le président Lungu a déjà mis l’armée à contribution pour qu’elle intervienne aux côtés d’autres ministères et institutions impliqués dans la lutte contre le choléra.