Chan 2018 : début de la phase finale au Maroc

Début au Maroc du 5ème championnat d’Afrique des nations. le CHAN 2018.

16 équipes seront en compétition pour succéder à la République Démocratique du Congo, tenante du titre et grande absente de cette cinquième édition.

Le flambant neuf palais des sports de Libreville est fin prêt pour accueillir les rencontres.

Les équipes sont réparties en deux groupes de 5 équipes. Dans le groupe A, le Tunisie, l’Algérie le Cameroun le Congo-Brazzaville et le Gabon et puis dans le groupe B, l’Egypte le tenant du titre, le Maroc, l’Angola La RDC et le Nigéria.

