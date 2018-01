Madagascar/cyclone : 36 morts, 20.000 déplacés (nouveau bilan)

Le cyclone Ava a fait 36 morts et plus de 20.000 personnes déplacées la semaine dernière lors de son passage à Madagascar, ont annoncé les autorités mercredi.

136.005 personnes ont été sinistrées (maisons inondées et champs de cultures ravagés ou inondés). 28 infrastructures sanitaires ont été endommagées ou détruites, selon un nouveau bilan provisoire.

Le cyclone a frappé Madagascar vendredi matin, avant de balayer la partie orientale de la Grande Ile et de quitter le territoire samedi soir.

Des vents violents et des pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours d’eau de l’est de la Grande île et provoqué d’importantes inondations, notamment à Tamatave (est) et dans les bas quartiers d’Antananarivo.

De nombreuses localités ont été privées d‘électricité et des routes ont été coupées.

Madagascar, l’un des pays les plus pauvres au monde, est régulièrement touché par des cyclones. En mars 2017, Enawo avait fait au moins 78 morts.

Au cours des dix dernières années, Madagascar a été frappé par quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales.

Des vivres ont été fournies aux sinistrés, notamment du riz et cdertaines personnes déplacées ont commencé à rentrer chez eux.

AFP