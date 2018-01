Madagascar : Marc Ravalomanana en lice pour la présidentielle 2018

Marc Ravalomanana veut reconquérir le palais présidentiel malgache. L’ancien président de l‘île entre 2002 et 2009 a fait savoir qu’il sera sur la ligne de départ pour la présidentielle prévue cette année dans son pays.

Marc Ravalomanan n’exclut d’ailleurs pas de s’allier avec l’ancien président de la transition, Andy Rajoelina, son tombeur en 2009.

“Si Rajoelina venait me voir et fait un accord avec moi, je suis prêt, pas de problème. Je le connais depuis longtemps. Il est businessman aussi, il était businessman. Malgré, non. J’oublie tout. Ca c’est la vie d’un pays là. C’est l’intérêt national qu’il faut regarder. La stabilité politique.”, a déclaré Marc Ravalomanana.

Mais son casier judiciaire pourrait jouer les trouble-fête, Ravalomanana a été en effet condamné en 2009 aux travaux forcés à perpétuité pour la mort d’une trentaine de manifestants tués le 17 février 2009 devant le palais présidentiel. – L’intéressée botte en touche.“Je n’accepte pas, la SADC, les Nations Unies et l’Union européenne n’acceptent pas ma condamnation par rapport au 7 février. Parce que le tribunal qui m’a jugé n’avait pas suivi les procédures et n’était pas compétent. “, a déclaré l’ancien président.

Reste à savoir si la justice suivra. Mais l’ancien exilé d’Afrique du Sud n’ a qu’une idée en tête depuis son retour en 2014, le palais d’Iavohola.