Cameroun: le sort des leaders sécessionnistes arrêtés [The Morning Call]

Sisiku Ayuk Tabe, leader du mouvement séparatiste au Cameroun aurait été arrêté avec d’autres collègues au Nigeria. Du côté du gouvernement camerounais silence radio sur cette affaire.

Depuis un an le Cameroun est secoué par une crise dans ses deux régions anglophones où une partie de la population se sent marginalisée, et certains réclament la partition du pays. En octobre dernier Sisiku Ayuk Tabe s‘était autoproclamé président de l’Ambazonie, république virtuelle des sécessionnistes.

Hans de Marie Heungoup, spécialiste de l’Afrique centrale à l’International Crisis Group nous donnera son analyse.