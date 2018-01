Manifestations contre la vie chère en Tunisie [The Morning Call]

En Tunisie les jours passent et la contestation sociale ne faiblit pas. Depuis plusieurs jours déjà de nombreux Tunisiens, en majorité des jeunes, protestent dans plusieurs villes du pays. Résultat : plusieurs arrestations, et un mort lors d‘échauffourées avec les forces de l’ordre. La cause de cette colère populaire ? La loi de finances 2018 votée par le gouvernement, et qui a entrainé une hausse des prix au 1er janvier.