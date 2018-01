La Commission électorale du Nigeria fixe la date pour la présidentielle de 2019

Le calendrier électoral est connu au Nigeria. La Commission électorale nationale indépendante a notamment annoncé que la présidentielle et les élections parlementaires se tiendraient le 16 février 2019.

Dans son calendrier, la commission électorale prévoit les primaires des législatives au mois d’août 2018 et la campagne pour ces élections en novembre. À côté de ces élections, il y aura également celles des gouverneurs et les locales, qui sont prévues se tenir le 2 mars 2019.

En mars 2015, l’ancien chef de l’armée Muhammadu Buhari avait créé la surprise en battant le chef d’Etat sortant Goodluck Jonathan. Muhammadu Buhari qui a connu divers problèmes de santé durant l’année 2017, n’a toujours pas manifesté d’intérêt pour le billet de 2019.

La présidentielle de 2019 sera la neuvième dans la nation la plus peuplée d’Afrique depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960. Au nombre des défis qui guettent le futur président, la lutte contre Boko Haram et la restructuration de l‘économie affaiblie par la chute des cours du pétrole, et justement les dépenses sécuritaires.