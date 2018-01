Bicyclettes électriques: les choses bougent [Sci Tech]

Le Forum économique mondial estime que les vélos électriques sont en train de changer de changer la donne et de faire sortir les automobilistes de leurs voitures pour des deux-roues. Les vélos électriques permettraient aux cyclistes de rouler plus vite et plus longtemps que sur les vélos ordinaires, sans pour autant être trempés de sueur en allant au travail.

Les villes en développement telles que Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, adoptent assez bien la technologie.

Selon le World Economic Forum, les vélos sont en train de revenir à la mode et attire de plus en plus les automobilistes.

Cela ne fait aucun doute, il y a une énorme révolution dans le monde de la technologie et cette vérité façonne notre façon de vivre. Les avancées modernes ont transformé l’information en un atout inestimable. Nos habitudes de consommation, notre comportement numérique et notre performance en ligne deviennent un aspect crucial dans la prise de décision dans tous les secteurs.

Il existe toute une gamme de nouvelles technologies qui fusionnent le monde physique, numérique et biologique, influençant toutes les disciplines, économies et industries. Les percées technologiques telles que l’intelligence artificielle, l’Internet, l’informatique quantique et la science des données sont en train de refaçonner notre vie quotidienne.

Les emplois seront directement touchés par ces tendances et il est de notre responsabilité de nous préparer à la révolution des nouvelles technologies.

Et c’est pourquoi dans l’enseignement supérieur plusieurs universités d’afrique de l’ouest sont sur le point de se lancer dans une masterclass orientée vers la préparation des Africains à cette nouvelle révolution technologique.

