Cameroun: le leader séparatiste arrêté au Nigeria

Il a été finalement arrêté Ayuk Tabe, leader autoproclamé des sécessionnistes camerounais d’expression anglaise dans un hotel d’ Abuja, la capitale nigérianne en compagnie de 9 autres personnes.

Ils tenaient la première reunion de l’année de leur mouvement lorsqu’ils ont été arrêtés par des soldats fortement armés.

Depuis septembre dernier, Ayuk Tabe et 15 de ses collaborateurs étaient dans le collimateur des autorités camerounaises qui avait émis un mandat d’arrêt international.

Ces dernières semaines , l’axe entre Yaoundé et Abuja s‘était rechauffé . Le Nigeria avait donné les assurances au Cameroun – qu’il ne saurait être une base arrière destinée à destabiliser le Cameroun.

Yaoundé tient Ayuk Tabe et son mouvement sécessioniste – qui dit lutter contre ce qu’ils apellent la marginalisation des camerounais d’expression anglaise, responsable de la vaque de violences dans les régions du nord – ouest et du sud-ouest . Des violences qui ont culminé avec la mort d’une dizaine de soldats, l’explosion des bombes artisanales, les incendies des écoles et collèges et la récente pendaison d’un chef traditionnel accusé “ d’intelligence avec les autorités”.

Dans son discours de fin d’année le président Biya avait fortement condamné ces agissements.

“ (…) J’ai à cet égard instruit que tout ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence soient combattus sans relâche et répondent de leur crime devant la justice.” avait souligné le chef de l‘État camerounais.

Pour le moment l’on ignore où se trouve le leader séparatiste et ses 9 compagnons, même si des informations non officielles les annocent déjà à Yaoundé.