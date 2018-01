Etats-Unis : succès immédiat d'un livre choc sur Donald Trump

“Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump”). Ce livre au titre évocateur, mis en vente sur le marché américain ce vendredi s’arrache déjà dans toutes les librairies. Amazon le classait en tête des ventes le vendredi dès sa sortie.

“Par chance, le président tweete souvent, donc il a fait beaucoup de publicité pour un livre qui ne donne pas une bonne image de lui, mais nous avons vite réalisé ces derniers jours que nous devions obtenir autant d’exemplaires que possible”, se réjouit le responsable d’une librairie à New York.

Dans l’ouvrage, Michael Wolff, l’auteur, dresse un portrait au vitriol du président de la première puissance mondiale, Donald Trump. Un dirigeant décrit comme allergique à la lecture, fréquemment reclus dans sa chambre dès 18H30, les yeux rivés sur ses trois écrans de télévision, multipliant les appels à un petit groupe d’amis sur lesquels il déverse “un flot de récriminations”, allant de la malhonnêteté des médias au manque de loyauté de son équipe.

Des allégations qui auraient été recoupées auprès d’une centaine de témoignages de proches de Donald Trump et de ce dernier même. Tout son entourage, selon l’auteur, s’interrogerait sur sa capacité à gouverner, a-t-il dit vendredi dans une interview sur NBC.

Initialement prévue pour mardi, la sortie de “Fire and Fury: Inside the Trump White House” a été avancée pour vendredi, après des tentatives de l‘équipe du président Trump de l’empêcher. Le chef de l’Etat américain dénonce en effet des accusations “bidon” et pointe des machinations contre lui.

“Maintenant qu’il a été prouvé que la collusion avec la Russie est une fable complète, et que la seule collusion ayant existé était entre Hillary Clinton et le FBI/Russie, les médias + fake news + et ce nouveau livre bidon attaquent sur tous les fronts imaginables. Ils devraient essayer de gagner une élection. Triste !” a-t-il tweeté vendredi.

Une ligne de défense également adoptée par ses partisans qui soulignent que la meilleure preuve de son intelligence est que l’homme d’affaires novice en politique s’est fait élire contre toute les élites républicaines et démocrates.

Pour eux, les médias occultent la réussite de la première année au pouvoir : la croissance, la baisse continue du chômage, les succès de la guerre contre l’organisation Etat islamique, les records à la Bourse…

Les avocats de Trump envisagent dès à présent d’engager des poursuites contre Steve Bannon qui a également fait des révélations incriminant le président américain et son fils Donald Trump Jr.

Les gagnants dans toute cette polémique ? Les libraires et l‘éditeur qui se frottent déjà les mains.