Zimbabwe : Mnangagwa formel, pas question de partager le pouvoir

Un gouvernement d’union nationale ? Emmerson Mnangagwa, le président par intérim du Zimbabwe n’y songe pas pour l’heure. Lors d’une visite de courtoisie remarquée au chef de l’opposition Morgan Tsvangirai, adversaire historique de l’ancien maître du pays récemment démissionnaire Robert Mugabe, M. Mnagagwa a réitéré son refus de partager le pouvoir.

“Actuellement, cela n’est pas nécessaire”, a tranché le président zimbabwéen lorsque la presse lui a demandé s’il y avait une possibilité qu’il forme une coalition avec le Mouvement pour le changement démocratique de Tsvangirai.

M. Mnangagwa a pris les rênes du Zimbabwe en novembre dernier, à la faveur d’un coup de force de l’armée qui a contraint M. Mugabe, 93 ans, à quitter le pouvoir au terme d’un règne autoritaire de trente-sept ans sur le pays. Il a depuis promu des cadres de la Zanu-PF, le parti au pouvoir ainsi que des membres de l’armée, notamment l’ex-chef d‘état-major des armées Constantino Chiwenga, tombeur de Mugabe, nommé 1er vice-président du parti et du pays.

Il va devoir travailler très dur pour changer sa personnalité de façon à pouvoir incarner l'avenir du pays et à se présenter en démocrate et en réformateur