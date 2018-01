Tension diplomatique : le Soudan rappelle son ambassadeur en Egypte

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a informé que le Soudan a rappelé son ambassadeur au Caire pour des consultations. La diplomatie égyptienne qui est restée évasive sur le sujet, a juste assuré “évaluer la situation en vue d’apporter la réponse appropriée”.

Ce rappel du diplomate Abdoul Mahmoud Abdoul Halim illustre une nouvelle fois la détérioration rapide des liens entre ces deux anciens alliés. Depuis quelque temps, les tensions se sont ravivées entre le Caire et Khartoum, lorsque l’Egypte a remis en cause la médiation du Soudan dans l‘épineux dossier du Barrage de la Renaisse sur le Nil.

Ce projet d’une puissance de plus de 6 000 mégawatts et qui devrait coûter quelque 4,8 milliards de dollars à l’Ethiopie, est vivement contestée par l’Egypte qui estime qu’il est susceptible de réduire sa part des eaux du Nil, rendant ainsi difficile son approvisionnement en eau potable.

L’Egypte a dès lors proposé l’expertise de la Banque mondiale, pointant à l’inverse la partialité du Soudan en faveur de l’Ethiopie. “L’Egypte croit que la Banque mondiale est neutre et déterminante et qu’elle pourrait faciliter les discussions entre les deux parties, tout en évitant les interprétations et manipulations politiques”, avait alors affirmé Sameh Shoukry, le ministre égyptien des affaires étrangères, lors d’une visite de travail en Egypte.

Outre ce dossier, la récente visite du président turc au Soudan a servi de prétexte pour une sortie musclée de la partie égyptienne. Les médias pro-gouvernementaux égyptiens ont du reste vertement dénoncé cette visite de Recep Tayyip Erdogan, critique acerbe de son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.