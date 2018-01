Certains fonctionnaires béninois n'ont plus le droit de faire grève [The Morning Call]

Nous nous intéressons à cette loi controversée au Bénin. Désormais certains fonctionnaires n’ont plus le droit de faire grève. Une loi adoptée il y a quelques jours et qui suscite la colère des syndicats et de l’opposition.

Le droit de grève est un droit fondamental reconnu dans tous les pays…ou presque.

Alors comment le gouvernement béninois justifie cette mesure ? Et bien selon lui certains secteurs sensibles comme la justice ou la santé ne doivent pas être perturbés par des mouvements sociaux.

Nous serons en ligne avec l’analyste politique béninois Maurice Mahounon qui nous en dira plus.