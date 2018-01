Le Rwanda applique le visa à l'entrée [Travel]

C’est la toute première édition de Travel de l’année et nous commençons sur une bonne note.

Tous les visiteurs du Rwanda ont commencé à obtenir un visa de 30 jours à l’arrivée sans demande préalable, depuis le 1er janvier 2018.

Compte tenu des accords bilatéraux, les ressortissants des pays suivants peuvent visiter le Rwanda sans visa pour une période allant jusqu’ à 90 jours: Bénin, République centrafricaine, Tchad, RDC, Ghana, Guinée, Indonésie, Indonésie, Haïti, Maurice, Philippines, Sénégal, Seychelles, Sao Tomé-et-Principe et Singapour.



Toujours dans l’esprit de la nouvelle année, voici quelques grands festivals au programme au moins pour les 3 prochains mois : ce mois de Janvier, l’un des festivals les plus renommés Timkat 2018.

Timkat, qui signifie “baptême” en Amharique, est la celebration Ethiopienne de l’epiphanie par l’Eglise orthodoxe, elle représente le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain par Jean le Baptiste. La célébration du Timkat à Gondar est considérée comme le festival le plus coloré et le plus vivant de l’année.



C’est tres émouvant de voir les fidèles vêtus de costumes blancs traditionnels, ou chamma, réunis autour de la piscine, la lumière réfléchissant sur l’eau. Certains participants entrent dans l’eau et s’immergent, créant une reconstitution rituelle du baptême de Jésus, ainsi qu’un renouvellement symbolique de leur propre baptême. Le prochain Timkat aura lieu le 19 janvier.



Pour le mois de Fevrier, le festival de musique électronique de renommée mondiale Ultra a étendu sa portée en Afrique du Sud avec des arrêts au Cap et à Johannesburg.

La programmation du festival continue d‘être toujours plus impressionnante et tres diversifiee,

avec une sélection de talents internationaux mais aussi locaux, qui font danser jusqu’au bout de la nuit.

Certains des artistes les plus grands et les plus respectés du pays ont également été ajoutés.

On peut citer entre autres Timo ODV, Sketchy Bongo, Crazy White Boy, Good Luck, Fresh, Euphonik, Shimza, Da Capo, Kyle Watson et bien d’autres encore qui apporteront leurs compositions de house musique aux platines. Le festival aura lieu du 9 au 10 Février.

Découvrez une tradition centenaire à Dédougou, Burkina Faso. Cette année au mois de mars, le Festival International des Masques et des Arts est célébré. Cet événement d’une semaine attire des troupes costumées de villages du Burkina Faso, ainsi que des pays voisins d’Afrique de l’Ouest tels que le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Togo et le Sénégal.

Chaque groupe est composé de musiciens et de danseurs aux masques élaborés qui savent se mouvoir au rythme joué.

Les locaux croient qu’une fois que l’interprète met le masque, il devient l’animal ou l’esprit qu’il porte, ce qui donne l’impression que les danseurs sont en transe lorsqu’ils sautent et tournent et soulevent la poussière toute la journée et toute la nuit. Regardez!