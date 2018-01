Éthiopie : le président de l'UA salue le gouvernement pour l'abandon de poursuites judiciaires contre les acteurs politiques

C’est dans une déclaration rendue publique ce jeudi que Moussa Faki Mahamat a adressé ce message de félicitations aux autorités éthiopiennes.

« Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue l’annonce faite par le Premier ministre de la République fédérale démocratique d‘Éthiopie, Hailemariam Desalegn, de gracier des membres de partis politiques et d’autres individus ou de suspendre les procédures judiciaires en cours les concernant. Il félicite les autorités éthiopiennes pour cette décision importante et clairvoyante, ainsi que pour leur engagement à favoriser le consensus national et à élargir l’espace démocratique », peut-on lire dans le bref communiqué.

Des félicitations qui font suite à la décision prise hier en conférence de presse, par le chef du gouvernement éthiopien Hailemariam Desalegn qui a promis que son équipe sera désormais « ouverte à la critique ».

Les mesures initiées par le Premier ministre contribueront à créer un environnement propice à la poursuite et à la consolidation des impressionnants gains socioéconomiques

Suite aux contestations des réformes économiques, le pays a décrété en 2016 l‘état d’urgence. Des leaders de la contestation et des opposants ont été arrêtés et la répression des manifestations a déjà fait des centaines de morts. Ce qui, en réalité ne faisait qu’aggraver la crise politique.

C’est pourquoi, le président Mahamat voit en l’annonce le chef du gouvernement éthiopien, un ensemble de prémices de la stabilité politique et sociale dans le pays. « Les mesures initiées par le Premier ministre contribueront à créer un environnement propice à la poursuite et à la consolidation des impressionnants gains socioéconomiques que l‘Éthiopie a réalisés au cours de la décennie écoulée. Ces mesures renforceront également la stabilité du pays, qui est d’une importance primordiale pour la région et l’Afrique dans son ensemble », indique encore le communiqué du président de la commission de l’UA.