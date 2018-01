Au moins quatre morts dans un déraillement de train en Afrique du Sud

Crédit photo : @ER24EMS

Quatre personnes ont péri ce jeudi dans un accident de train en Afrique du Sud. Selon ER24, un groupe d’intervention d’urgence, des dizaines de personnes de personnes ont également été blessées dans cet accident qui s’est produit entre Hennenman et Kroonstad, dans la province de Free State.

Des témoignages recueillis sur place par l’agence de presse eNCA, le train qui transportait des touristes, se rendait à Port Elizabeth lorsqu’il a été heurté aux environs de 7h15 GMT par un camion, qui visiblement, avait des difficultés à freiner.

De précédents rapports faisaient état d’une centaines de blessés, montrant des images de plusieurs wagon en feu, sur la scène de l’accident.

Pictures of the early train collision between Hennenman and Kroonstad, FS. Services are still on scene. ewnupdates eNCA _ArriveAlive jour_maine SABCNewsOnline OFM9497 JacaNews News24_SA pic.twitter.com/yTyO2NYYMt

EMS