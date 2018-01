Sénégal : le procès Khalifa Sall encore reporté

L’audience du 14 décembre avait renvoyé le procès de Khalifa Sall au 3 janvier, donc aujourd’hui. Mais, il a été reporté au 23 janvier prochain. Tant le tribunal correctionnel de Dakar a jugé pertinents les arguments des avocats de l’ex-maire et député de Dakar.

Khalifa Sall et ses coaccusés devraient répondre d’une panoplie de chefs d’accusation dont « détournement des fonds », « association de malfaiteurs », « détournement de deniers publics et escroquerie portant sur les deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et « blanchiment de capitaux ».

Mais, l’audience de ce jour a débouché sur le renvoi du procès au 23 janvier prochain. De quoi satisfaire la défense qui, lors de l’audience, a fait valoir plusieurs arguments pour montrer la nécessité de l’ajournement du procès. Notamment le défaut d’avis et des problèmes dans la citation des témoins de la défense. Certains avocats n’ont pas reçu l’avis de tenue de la présente audience », a par exemple déploré Me François Sarr. Alors que ces avis devraient être envoyés par le Parquet.

Des arguments « pertinents » et « suffisants » qui ont conduit le président du tribunal correctionnel, Malick Lamotte et ses assesseurs à fixer une nouvelle date pour le procès de Khalifa Sall et la cinquantaine de ses coaccusés.

Un report qui, cependant n’a pas été du goût de l’accusation. « La défense aurait dû prendre ses dispositions. Normalement, la défense devrait présenter ici ses témoins. On connaît la stratégie utilisée ici pour retarder la tenue de ce procès… Mais la défense est prête à plaider cette affaire », a estimé Me Félix Sow, intervenant au nom de l’Etat sénégalais.

D’autres avocats de la partie civile voient en ce renvoi une manœuvre dilatoire. Le cas de Me Baboucar Cissé qui estime que « la défense refuse d’aller au fond ».

Ce n’est pas la première fois que l’affaire Khalifa Sall est ajournée. Un premier report a été effectué le 14 décembre dernier. Mais, celui de ce 3 janvier sera le dernier, a indiqué le tribunal.

Et Khalifa Sall qui est incarcéré depuis le 7 mars 2017 pourrait enfin être fixé sur son sort.