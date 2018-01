Congo : vers des enquêtes sur les détournements de fonds

Dans un communiqué, le magistrat congolais André Oko-Ngakala, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, André Oko-Ngakala a récemment annoncé avoir instruit les services de renseignements de procéder sans délai à des investigations préliminaires sur des soupçons de détournement des biens publics.

Et c’est le Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville et la centrale d’achat des antirétroviraux du ministère de la Santé qui serviront de cobayes au chantier judiciaire d’Oko-Ngakala.

Il y a quelques semaines la Commission nationale de lutte contre la fraude, la corruption et la concussion identifiait des cas de détournements des deniers publics dans le secteur de la santé au Congo. Dans son rapport, la commission affirmait que seul 0,4% de la subvention annuelle de 7,5 millions de dollars est réservée à l’achat des médicaments. Quant au CHU, la Commission pointe aussi du doigt des pratiques de gestion peu amènes, notamment l’absence de pièces comptables chez la plupart des fournisseurs du plus grand établissement sanitaire du Congo.

Depuis sa mise en place il y a près de dix ans, la Commission nationale de lutte contre la fraude a produit plusieurs rapports. Mais, des rapports qui sont restés sans effet, puisqu’aucune action judiciaire n’a été menée.

Le récent rapport sur le département de la santé sera donc l’un des tout premiers à servir de support à la justice. Sans doute une réponse au Chef de l’Etat congolais qui indiquait dans son récent message des vœux de Nouvel An n’avoir jamais interdit à la justice de faire des auto saisines ni au parlement de mener des enquêtes sur des cas de détournements.

Devenu célèbre pour avoir été aux avant-postes dans la traque de ces Congolais qui portaient « atteinte à la sûreté de l’Etat » et « détenaient illégalement des armes et munitions de guerre », André Oko-Ngakala est souvent critiqué pour son « indifférence » aux « scandales financiers » au Congo.