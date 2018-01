Nigeria : Boko Haram tue 25 bûcherons

Le village de Maiwa, à 20 km de Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno en deuil en ce début d’année. En cause, l’exécution de 25 bûcherons par le groupe islamiste Boko Haram samedi 30 décembre 2017, selon des témoins.

Ils étaient 53 à se rendre ce samedi dans la brousse pour couper le bois. Quand soudain apparaissent à bord des motos, seize membres de Boko Haram. Ils ouvrent le feu sur les coupeurs de bois et brûlent leurs camionnettes.

Quatre corps seront trouvés avant que les secours n’en découvrent 21 autres dans les buissons. “Nous étions 53 villageois de Bakin Muna à nous rendre sur le site d’abattage du bois, mais seulement 28 sont rentrés sains et saufs”, raconte Bunu Gana, un bûcheron qui a survécu à l’assaut. “Quatre corps ont été trouvés dans un premier temps, mais l‘équipe de recherche a ensuite découvert 21 autres cadavres”, confirme Haruna Dahiru, un autre rescapé.

Si, comme d’habitude, les jihadistes n’ont pas encore revendiqué l’attaque, des villageois estiment que Boko Haram ciblerait tout particulièrement les bûcherons, qu’ils accusent d’espionner pour le compte de l’armée ou des milices.

Et ce n’est pas le premier assaut contre les bûcherons dans la zone. Trois bûcherons avaient été décapités en août à 40 km de Maiduguri et huit abattus en avril à 10 km de la capitale de l’Etat du Borno.

Bénéficiant d’escorte militaire, les victimes de l’attaque samedi se rendaient depuis sept mois dans la même zone sans difficultés. Mais, hier, …. “Ils sont allés couper du bois sans protection et il est certain qu’un informateur a alerté Boko Haram”, estime Ibrahim Liman, responsable local d’une milice qui combat les islamistes aux côtés de l’armée.

Depuis son apparition, il y a huit ans, Boko Haram, qui lance des attaques et commet des attentats-suicides au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins comme le Cameroun, le Niger et le Tchad, a provoqué la mort d’au moins 20.000 personnes et en a déplacé plus de 2,6 millions.

Ces deux derniers mois, Boko Haram a multiplié les attaques contre des villages, les attentats-suicides et les raids sur les postes militaires. De nombreuses régions restent en outre totalement inaccessibles et les civils ne peuvent se déplacer que sous protection militaire.