Un couple ghanéo-écossais suscite l'admiration sur Twitter

En postant une photo de lui avec son épouse ghanéenne sur le réseau social Twitter, le professeur John Struthers, consul honoraire de l‘Éthiopie en Écosse, a ravivé le débat sur la diversité, notamment en amour.

Vêtu d’un Kilt, d’une traditionnelle écossaise, agrémentée du tissu local ghanéen “Kente”, le professeur posait au côté de sa femme, elle aussi parée dans du “Kente” ghanéen, lors d’une fête dans les jardins de la reine à Edimbourg.

I thought I would share..



We’ve had disapproving looks, ‘we are full’, ‘is that your wife’ and many more actions questioning our relationship over the last 40+yrs



We haven’t wavered!



The best way of fighting racism is living your life, standing tall and educating. #Diversity pic.twitter.com/jmd0F0i71r — Prof. John Struthers (@jjstruthersuk) 26 décembre 2017

Un hymne à l’amour, mais surtout à la diversité qui caractérise leur union depuis maintenant plus de 40 ans. Comme le professeur John Struthers le rapporte dans son tweet, le couple a dû supporter les regards désapprobateurs, les remarques déplacées. Mais aujourd’hui, ils semblent avoir surmonté ces obstacles à travers une devise “la meilleure manière de vaincre le racisme, est de vivre sa vie, debout, en éduquant.

Dans un contexte où la mondialisation n’est pas qu‘économique, les mariages interraciaux sont autant d’actualité que soumis à des regards critiques. Alors, sur Twitter, le post du professeur John Struthers a généré autant d’avis que d’admiration.

I know exactly what you mean. pic.twitter.com/ezASKILYkW — Daren Willcock (@mmafightcoach) December 28, 2017

So true: living a full, happy life is the best weapon against hate. pic.twitter.com/XfJcfe0e7l — Michael Brown (@MichaelWBrownCT) December 27, 2017

Inspirational. 17 years for us – #diversity is the answer ❤️ pic.twitter.com/1H5bIVHAEy — OorWa (@OorWullB) December 27, 2017

My wife is from Nigeria and I can honestly say that in our 9 years together, we have never experienced a hint racism. That is not a boast, it’s a Thank You! People like you and your wife have paved the way for us, by standing tall, by educating, and living diversity. #itsworking pic.twitter.com/ytooAruU5v — the Major™ (@BigJP10) December 28, 2017