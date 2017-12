George Weah élu président du Liberia [The Morning Call]

On ouvre ce journal avec la victoire de George Weah à la présidentielle au Liberia. Il a remporté le second tour du scrutin avec 61,5% des voix, loin devant Joseph Boakai. A 51 ans, c’est un destin exceptionnel qu’il est en train d’accomplir. Enfant des bidonvilles de Monrovia, il est devenu un footballeur mondialement connu dans les années 90. Et aujourd’hui cet ancien footballeur est élu président, une première en Afrique. Ce qui montre que Liberia continue d’innover. Le pays était déjà le premier en Afrique a avoir élu une femme présidente Ellen Johnson Sirleaf, à qui George Weah va succéder le 22 janvier prochain.