George Weah élu président du Liberia ? C'est reparti pour les "fake news"

En début de matinée, plusieurs comptes Twitter ont annoncé la victoire du ballon d’or Fifa, couplée à des félicitations. Des personnalités africaines s’y sont même prêtées. C’est notamment le cas du président namibien Hage Geingob qui a dit espérer que la Namibie et le Liberia renforcent leurs relations après “la victoire” de Weah.

Au Nigeria, c’est le gouverneur de l’Etat d’Ekiti qui a félicité “Mister George” pour sa “victoire”. Il a même appelé la Commission électorale nigériane à suivre l’exemple de sa consœur libérienne.

Sauf que, la Commission électorale libérienne n’a encore transmis aucun résultat officiel sur ce second tour. Il faudra peut-être attendre jusque dans la soirée de ce mercredi pour espérer avoir les premiers résultats préliminaires.

Au premier tour également, les réseaux sociaux avaient été le canal d’une panoplie de félicitations à George Weah. D’importants médias ou encore l’entraîneur d’Arsenal Arsène Wenger, s‘étaient précipités pour annoncer la victoire de l’ancien footballeur.

I congratulate the President-Elect of Liberia, George Weah. I salute his courage and resilience. He is such an inspiration to the youths of Africa. I urge INEC to learn from what happened in Liberia and allow the will of the people to prevail in 2018 and 2019 elections.