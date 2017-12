Congo-crise du Pool : des acteurs politiques exhortent les deux parties au réalisme

Quelque trois jours après sa signature, l’accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans la région du Pool suscite déjà des réactions au sein de la classe politique congolaise. Le pragmatisme des parties en conflit est unanimement réclamé.

On pourrait l’appeler « accord de l’espoir ». La région du Pool pourrait renouer avec la paix. Une paix ébranlée depuis 2016 par des affrontements entre la Force publique et les éléments de l’ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi.

Débutées le 4 avril à Brazzaville au lendemain de la présidentielle de mars 2016 remportée par Denis Sassou-Nguesso, les hostilités se sont poursuivies dans la région du Pool, au sud-ouest de la capitale congolaise. Le conflit va ainsi s’enliser. S’il est difficile de faire l’inventaire des morts, des ONG estiment à plus de 20000 le nombre de déplacés qui vivent désormais dans les régions voisines dans les conditions précaires en dépit de multiples assistances du gouvernement et des humanitaires.

Or, la situation humanitaire découlant de ce conflit aura été si grave que les acteurs politiques congolais n’ont pas pu s’empêcher de saluer l’accord du cessez-le-feu conclu entre le gouvernement représenté par Zéphyrin Mboulou, ministre de l’Intérieur et Gustave Ntondo, représentant du Pasteur Ntoumi. « La signature de cet accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Pool est une bonne chose pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays », se félicite Juste Désiré Mondelé, secrétaire général du Club-2002-Pur, parti de la majorité.

« Nous avons demandé cet accord depuis très longtemps. Nous saluons ce modèle retenu pour le retour de la paix dans le Pool », indique pour sa part Pascal Tsaty Mabiala, sectaire général de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS, principal d’opposition). Même son de cloche du côté de l’Union des démocrate et humnaistes (UDH-YUKI, opposition) dont le responsable Guy Brice Parfait Kolelas dit avoir pris acte de cet accord.

Mais, unanimement tous les trois acteurs politiques appellent les protagonistes au respect des dispositions contenues dans l’accord. “Le bureau politique de l’Udh-Yuki espère que les parties signataires auront à cœur les intérêts supérieurs de la population du département du Pool martyrisée depuis bientôt deux ans », indique Guy Brice Parfait Kolelas.

La signature de ce cessez-le-feu intervient près d’un mois après la libération d’une dizaine de partisans de Ntoumi.