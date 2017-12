Guinée : le « génie » d'Alpha Condé

Le gouvernement de Guinée a rendu le 20 décembre, le service militaire obligatoire pour les étudiants. En effet, à partir de 2018, l’obtention d’un diplôme universitaire sera assujettie au « certificat de services civique et militaire », parchemin prouvant que l‘étudiant a bel et bien assuré son service militaire.

Pour les autorités, il est question de doter les étudiants d’une expérience professionnelle pour leur faciliter l’intégration dans les entreprises dont la plupart font de l’expérience professionnelle un des critères fondamentaux de recrutement. « Pour nous, la finalité, c’est l’intégration dans le monde du travail, parce que c’est la transition entre le monde étudiant et le monde du travail. Quand vous allez dans les entreprises, on vous demande si vous avez l’expérience. Mais quand vous avez fait le service militaire, ils savent ce que vous avez appris, ce que vous avez fait sur le terrain », a argumenté le ministre de l’enseignement supérieur Abdoulaye Yéro Baldé.

Et dans un tweet du 24 décembre, Alpha Condé s’est félicité de la mesure. « Le service militaire sera désormais obligatoire après la fac pour avoir son diplôme, comme ça, on ne les verra plus dans des trucs comme “section cailloux” ou vendeurs ambulants à la casse. Je suis un génie, non ? » , peut-on lire sur la page tweeter du chef de l’Etat guinéen.

Je suis un génie, non ?

Le service militaire sera désormais obligatoire après la fac pour avoir son diplôme, comme ça on ne les verra plus dans des trucs comme “section cailloux” ou vendeurs ambulants à la casse. Je suis un génie, non ? ? — Alpha Condé (@Prof_AlphaConde) 24 décembre 2017

Un génie reconnu par certains internautes qui ont salué la décision gouvernementale. « C’est important et salutaire », a par exemple lancé un internaute. D’autres en revanche y voient « une grosse erreur, car ce n’est pas à l’armée d‘éduquer ou d’assurer l’avenir des étudiants ». D’autres encore ont réagi avec ironie et humour : « Génial ! On aura des expériences qui nous permettront d’affronter ces forces de désordre, qui nous réprime de façon violente lorsqu’on manifeste pour réclamer nos droits pour l’instauration de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays ».

Depuis les indépendances, bien de régimes politiques africains en proie au chômage ou aux multiples revendications estudiantines, rendent le service militaire obligatoire. Le cas du Congo dans les années 80 confronté au chômage suite à la crise économique née de la chute des cours du pétrole. Dans les années 70, l’ex-Zaïre ferma l’université pour incorporer les 2000 étudiants dans l’armée.