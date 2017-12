Soudan du Sud : violation précoce du cessez-le-feu

L’armée sud-soudanaise a affronté les rebelles de l’ex-vice-président Riek Machar, dimanche dans la localité de Bieh Payam dans la partie septentrionale ainsi que dans le comté de Yei au sud-ouest quelques heures seulement après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu.

LA spla-IO, la rébellion de Riek Machar parle d’une ‘‘attaque agressive’‘ et a accuse les troupes gouvernementales d’avoir attaqué ses hommes. Toutes ces actions sont dirigées contre le processus de paix: le gouvernement de Juba veut que la SPLA-IO réplique afin que la guerre se poursuive et qu’ils continuent à piller les ressources du pays”, selon un communiqué du porte-parole du groupe, Lam Paul Gabriel. Accusation rejetée par Juba qui de son côté pointe un doigt accusateur en dierction de la rebellion de l’ancien vice-président. Pour le pouvoir, les troupes de Rieck Machar se sont responsables de ‘‘graves violations ‘’ du cessez-le-feu.

Les rebelles sont notamment accusés d’avoir attaqué un convoi du gouvernement transportant des produits alimentaires et de salaires pour noël.

Plus de peur que de mal, juba dit avoir mis en difficulté les assaillants. “Nous avons réussi à passer malgré l’embuscade et nous avons pu tuer cinq combattants rebelles ‘’, a déclaré Lul Ruai Koang, le porte-parole de l’armée gouvernementale. Information non encore confirmée par des sources indépendantes.

L’accord conclu jeudi est le premier pas vers la décrispation de la situation au Soudan du Sud depuis les combats dont Juba, la capitale a été le théâtre en 2016, mais avec sa violation dimanche, alors que son encre n’ est peut-être pas encore séche, il risque de voler en éclats à l’instar de celui de 2015.