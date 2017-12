Tunisie : l'accès aux femmes à des postes décisifs

En Tunisie, peu de femmes ont accès à des postes décisifs en raison de la division qu’il y a entre conservateurs et libéraux.

La ministre tunisienne des affaires féminines Nahiza Labidi pense que des efforts restent à fournir pour inverser la tendance. Selon une étude, environ 37% des 630 000 fonctionnaires tunisiens sont des femmes. Un chiffre qui selon la ministre est très élevé par rapport à d’autres pays d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient.

“Nous devons faire tout notre possible pour amener les femmes dans des postes de décision, et c’est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre de plans pour permettre aux femmes au plus tard en 2020 de les rendre réellement égaux. Le côté législatif est important, mais nous devons maintenant passer au plan. » a indiqué la Ministre tunisienne des affaires féminines Naziha Labidi.

Quant à la coordinatrice générale de l‘étude, Khaoula Labidi, le pourcentage de femmes est faible. Pour le poste de directeur général, seulement 25% des femmes l’occupent et les 75% restants sont des hommes.

Les trois quart des hommes occupent des postes les plus prestigieux et les mieux payés. La Tunisie est considérée comme la pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes, adoptant un code pénal en 1956 qui accordait des droits aux femmes et abolissait la polygamie.