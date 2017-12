Egypte : une église copte prise d'assaut par des musulmans

Des minutes de tensions ce vendredi au Sud du Caire, où une église copte a été prise à partie par des fidèles musulmans. Ces derniers reprochaient à l‘église d’exercer sans licence, ont rapporté samedi des responsables du diocèse copte égyptien.

L’incident a eu lieu après la prière du vendredi, lorsque plusieurs manifestants se sont attroupés devant le bâtiment incriminé et l’ont pris d’assaut. Les protestataires ont d’abord scandé des slogans hostiles et appelé à la démolition du bâtiment, a indiqué le diocèse d’Atfih. Ils ont également démoli les installations de l‘église et agressé certains fidèles avant que les forces de sécurité ne viennent disperser les fauteurs de troubles. Les blessés ont été conduits dans un hôpital voisin, sans que le bilan ne soit confirmé.

L‘église de Gizeh, dans la banlieue du Caire, n’a toujours pas obtenu de licence depuis quinze ans qu’elle a été construite. Elle fonctionne cependant sans que l’Etat ne la sanctionne. L‘Église affirme qu’elle a cherché à légaliser son statut en vertu d’une loi de 2016, sans succès.

Les lourdeurs administratives seraient le fait des craintes que nourrit l’administration qui a peur des protestations des conservateurs musulmans. Dans un pays où les chrétiens ne représentent que 10 % d’une population majoritairement musulmane, il n’est pas rare de voir des violences sectaires éclater, principalement dans les communautés rurales du sud.

Depuis décembre 2016, la minorité chrétienne a été la cible d’une série d’attaques qui ont fait des centaines de morts. L’Egypte est notamment sous état d’urgence depuis avril, après que des attentats-suicide ont frappé deux églises coptes le dimanche des Rameaux dans une attaque revendiquée par un groupe affilié à l‘État islamique.