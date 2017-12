RDC : douze morts dans le naufrage d'une embarcation

Douze personnes sont mortes et dix autres ont disparu dans le naufrage d’une embarcation sur la rivière Kwilu dans le centre de la République démocratique du Congo, ont indiqué vendredi les autorités locales.

L’accident, qui s’est produit dans la nuit du 18 au 19 décembre à 27 km de Kikwit, est dû “à l‘état vétuste” de l’embarcation, a déclaré l’administrateur du territoire de Bulungu, Michel Mondenge.

“Elle était très surchargée, avec plus de 50 sacs de ciment, plusieurs barres de fer, d’autres matériels de construction et plus de 30 passagers à bord”, selon un autre responsable local, Egide Ndabasongo.

Les naufrages sont fréquents en République démocratique du Congo, immense pays où les déplacements sont difficiles.