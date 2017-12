RDC : mise en garde du pouvoir à la communauté internationale

En République démocratique du Congo, la Majorité présidentielle très remontée contre la Communauté internationale. En cause, le maintien des sanctions contre des responsables congolais.

Pour Kinshasa, l’Union européenne par exemple devrait abroger les mesures contre des proches de Joseph Kabila à cause de l’impasse créée par le pouvoir à partir de décembre 2016, date de la fin du deuxième et dernier mandat de Kabila au pouvoir depuis 2001, suite à la mort de son père Laurent Désiré Kabila.

Or, estime le pouvoir, il n’y a plus d’impasse politique, en raison du nouveau calendrier qui fixe les élections en décembre 2018. Du coup, le camp de Kabila attire l’attention de la communauté internationale. « L’Union européenne ferme la porte au dialogue et ne contribue nullement à la décrispation politique, bien au contraire. Dans ces conditions, il ne serait pas surprenant qu’une grande part de responsabilité morale lui soit attribuée en cas d’échec éventuel. La majorité présidentielle exhorte les partenaires qui ont pris l’engagement d’accompagner la réalisation de l’accord du 31 décembre 2016, comme l’Église catholique et l’Union européenne, d’avoir un regard plus critique à l’égard du comportement de l’opposition et de n’entreprendre aucune initiative contre productive qui pourrait contrecarrer la réalisation de l’accord de la Saint-Sylvestre », a expliqué ce jeudi à RFI, un membre du camp présidentiel.

Pour sa part, bien que paraissant essouflée (les manifestations de mardi n’ont pas mobilisé grand monde), l’opposition continue de réclamer « une transition politique sans Kabila ».