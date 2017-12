Ouganda-limite d'âge du candidat à la présidence : le débat continue

En Ouganda, le débat sur la limite d‘âge du candidat à une élection présidentielle est loin d‘être clos, malgré son adoption hier par le Parlement. Si le pouvoir dit lutter contre la discrimination par l‘âge, les opposants, eux, dénoncent une manière pour Yoweri Museveni de s‘éterniser au pouvoir.

Un plébiscite pour le « Oui ». C’est ce que l’on pourrait dire du vote organisé hier au Parlement ougandais pour supprimer ou non de la limite d‘âge pour le candidat à l‘élection présidentielle à 75 ans. Le “Oui” a été voté à 315 voix contre 62 pour le « Non » et deux abstentions. Cet article était ainsi défavorable à Yoweri Museveni qui aura 76 ans lors de la présidentielle de 2021.

Pour le pouvoir, il fallait « lutter contre la discrimination par l‘âge », selon l’expression du porte-parole du Mouvement de résistance nationale (NRM), Rogers Mulindwa.

Mais bien qu’ayant perdu la bataille au niveau du Parlement où elle est très minoritaire, l’opposition ougandaise ne s’avoue pas pour autant vaincue sur cette réforme constitutionnelle. Au contraire ! Selon Gilbert Olanya, député, cet amendement constitutionnel est « revirement démocratique », car, explique-t-il, la limite d‘âge était « l’unique soupape de sécurité ». L’avocat et défenseur des droits de l’homme compare ainsi Yoweri Museveni à d’autres dictateurs africains comme Robert Mugabe et Mouammar Kadhafi.

Au pouvoir depuis 1986 pour avoir renversé Tito Okello, Yoweri Museveni avait procédé en 2005 à une modification de la constitution. Ce qui lui a permis de briguer jusqu‘à quatre mandats.

Et même si l’amendement de mercredi réintroduit la limitation à deux du nombre de mandats du président, il n’entrera en vigueur qu’après la présidentielle de 2021. Museveni pourra ainsi se présenter encore, comme il en rêvait !