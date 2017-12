Kémi Séba, Macron, Buhari, Jammeh... en Afrique, les buzz se suivent et ne se ressemblent pas

Une “blague” du président français Emmanuel Macron sur son homologue burkinabè qui passe mal ; l’activiste Kémi Séba qui brûle en public un billet de 5 000 francs ou encore les photos nues d’une candidate à la présidentielle rwandaise… Il a été bien difficile de s’ennuyer sur le continent africain ces douze derniers mois.

Buhari, une santé chancelante

Dès janvier 2017, le chef de l’Etat nigérian Muhammadu Buhari donne le ton. Le dirigeant de l’Etat fédéral s’envole pour la Grande-Bretagne, au départ, pour des congés médicaux. Mais ce voyage, prolongé par la suite, va vite faire l’objet de spéculations en raison de sa longue durée. Toute la première moitié de l’année, Muhammadu Buhari est acculé par toutes sortes de rumeurs et critiques et sommé de démissionner.

Yahya Jammeh : de la politique à l’agriculture

Yahya Jammeh, le président déchu de la Gambie prend la pause dans sa ferme en Guinée équatoriale où il a trouvé exil. Ces clichés diffusés par Africanews en mars feront le tour du web.

Le Bénin veut ses trésors coloniaux !

La restitution des trésors coloniaux : un autre bras de fer qui oppose l’Afrique à ses anciennes puissances colonisatrices. Le Bénin a notamment tapé du poing sur la table pour exiger la rétrocession de ses trésors par la France. Une exigence catégoriquement rejetée par l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Jean Marc Ayrault, avant qu’Emmanuel promette de “faire son possible” pour rendre à l’Afrique, ce qui est à l’Afrique. Du moins, en ce qui concerne ces biens culturels.

Machination politique ou erreur fatale ?

Mai 2017. Coup de tonnerre sur Diane Rwigara, candidate déclarée à la présidentielle au Rwanda. Des photos de la jeune femme de 35 ans, nue, sont diffusées sur internet. Un scandale sur lequel elle a gardé le silence jusqu‘à l’approche des élections d’août, où elle dénonça un complot. Comme si le sort s’acharnait sur elle, Diane Rwigara a été recalée à l‘élection, et interpellée plus tard pour “incitation à la violence” et “faux et usage de faux”. Elle aura toutefois réussi à s’imposer comme une des principales opposantes au président Paul Kagame.

Le Congo cachait bien son jeu

Près de 8 milliards d’euros de dettes que le Congo Brazzaville a cachés au FMI. Cette info révélée par RFI le 2 aôut a valu à ce pays de l’Afrique centrale un contrôle assidu des instances financières pour éviter que le pays ne croule, surtout en cette période de crise pétrolière qui semble l’asphyxier.

Kémi Séba, l’homme qui veut faire tanguer le FCFA

Kémi Séba, activiste franco-béninois a réussi le 19 aôut, à relancer le débat sur les économies africaines et le Franc CFA. En brûlant un billet de 5 000 francs à Dakar et par ses sorties tapageuses, l’activiste s’est positionné comme le principal pourfendeur de cette monnaie issue de la colonisation.

L’esclavage se retrouve une nouvelle jeunesse en Libye

C’est l’un des principaux sujets qui a alimenté cette fin d’année en Afrique. Le scandale de l’esclavage dont font l’objet les migrants en Libye, révélé mi-novembre, a heurté les consciences et redynamisé les actions pour un meilleur traitement des migrants. Mais pour bien d’observateurs, les questions de fonds restent inexplorées.

Visite officielle Talon – Macron : il va falloir attendre encore

Annoncé à cors et à cris par la diplomatie béninoise, la rencontre entre Patrice Talon et Emmanuel Macron début octobre n’a finalement pas eu lieu. Un couac diplomatique qui a poussé le numéro 1 béninois à se justifier. “Il s’est fait que malheureusement, le calendrier du président Macron n’a pas pu coïncider avec mes heures de disponibilité et notre rencontre n’a pas pu se faire…”, avait-il expliqué. Mais pas assez pour convaincre les sceptiques.

La blague pas drôle de Macron

“Il est parti réparer la climatisation”. Ce bout de phrase lancé par Emmanuel Macron à l’endroit de son homologue burkinabè Roch-Marc Christian Kaboré lors de sa visite au Burkina fin novembre, et n’a pas fait rigoler une partie de l’Afrique. Le président français a certes évoqué de l’humour, mais pour certains Africains, il a bien fait preuve de condescendance et de manque de respect à son homologue.