Congo: l'opposant Paulin Makaya toujours détenu

23 novembre 2015- 23 novembre 2017, cela fait déjà plus de deux ans que l’opposant Paulin Makaya qui dirige “Unis pour le Congo” croupit à la maison d’arrêt de Brazzaville.

Il avait été condamné en novembre 2015 à deux ans de prison officiellment pour «incitation aux troubles à l’ordre public».

Les autorités reprochent à Paulin Mkaya d’avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel d’octobre 2015.

À ce jour, il a déjà purgé sa peine, mais demeure toujours incarcéré.

D’où l’indignation de ces proches. Eloi Destaing Sikoula l’un de ses compagnons de lutte a déclaré chez nos confrères de RFI que Paulin Makaya était désormais otage du pouvoir, tout en engageant la responsabilité du chef de l‘État congolais.

Il a par ailleurs interpellé la communauté internationale et particulièrement Emmanuel Macron, le chef de l‘État français.

Avec Paulin Makaya la liste d’opposants emprisonnés au Congo paraît fournie avec des noms célèbres comme le général Pierre Mokoko, Okombi Salissa , Modeste Boukadia, Nicolas Kossoloba, Jacques Banangadzala , Martin Madébana, Christine Moyen, Anatole Limbongo-Ngoka, Bruno Ngouabi, Serge Blanchard Oba, la liste est longue.