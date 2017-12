Bénin : des mendiants chassés de Cotonou et rapatriés vers des pays voisins

Au Bénin, lancement de l’opération “zéro mendiant et zéro malade mental” dans les rues de Cotonou. Dans le cadre de cette opération, 128 mendiants, dont des femmes et des enfants, ont été rapatriés vers leurs pays d’origine – le Niger et le Nigeria.

Le mercredi 20 décembre, ces mendiants qui squattaient les rues de la capitale béninoise ont été regroupés dans des cars de transport et conduit sous escorte policière, sans incident.

Modeste Toboula, le préfet de Cotonou qui coordonne les opérations de déguerpissement a confié à RFI s‘être assuré de ne violer aucun droit des mendiants.

“Il n’y a pas eu de tortures. Il n’y a pas eu de brutalités. Il n’y a pas eu de sévices. Il n’y a rien eu. On a fourni l’eau, on a assuré l’hébergement et les repas. Donc nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que la dignité humaine soit respectée”, a-t-il déclaré.

Du côté du Niger, on assure également que “tout s’est bien passé”, a dit le chargé d’affaires de l’ambassade du Niger à RFI.

Dès son accession au pouvoir, le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon a promis de faire de Cotonou l’une des capitales les plus enviées en Afrique. Plusieurs mesures ont été prises dans ce sens, notamment l’interdiction de l’occupation des espaces publics.